"Dopo il 3 Maggio si valuti revoca zona rossa a Salemi. Asp Trapani trasmetta dati a Musumeci". Nota stampa dell'Opposizione

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-28

La zona rossa a Salemi continua a fare discutere. I tre consiglieri comunali Giuseppa Asaro, Biagio Grimaldi e Giuseppe Loiacono ieri hanno diramata un nota attraverso la quale hanno chiesto alle massime Istituzioni regionali un sollecito per la revoca della zona rossa.

"Sarà il Presidente a valutare - scrivono i tre consiglieri - se ci sono le condizioni per la revoca della zona rossa dopo il 3 maggio prossimo venturo. Come è noto, il 3 maggio prossimo scadrà la proroga della c.d. “zona rossa” per il Comune di Salemi, come meglio specificato con l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 23/03/2020 e successiva proroga.

Preso atto delle ultime comunicazioni ufficiali dell’ASP di Trapani, riprese anche dal Sindaco di Salemi, le quali testimoniano un netto calo del numero dei contagiati all’interno del territorio comunale (9 contagiati; 15 guariti; 1 deceduto). Preso atto inoltre che, da oltre una settimana, a Salemi non risultano esserci nuovi contagi, così come nella Provincia di Trapani ed il trend positivo sembra riguardare l’intera Regione.

Considerato, che il Presidente Musumeci, anche sulla scorta delle relazioni provenienti dall’Asp di Trapani e del parere del Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza Coronavirus dovrà, a breve, decidere sull’eventuale ulteriore proroga dei termini delle misure di contenimento adottate.

Alla luce dell’anzidetto, pertanto, si chiede all’ASP di Trapani di voler trasmettere, con cortese sollecitudine, la predetta relazione e quant’altro di propria competenza ed alle Autorità in indirizzo di voler monitorare il tempestivo invio di tutta la documentazione utile e necessaria al fine di consentire al Presidente della Regione di emanare i provvedimenti ritenuti opportuni per la mostra comunità, ivi compreso, qualora ritenuto possibile, la revoca della “zona rossa”.