Comune di Castelvetrano, ecco gli aggiornamenti sui contributi per i canoni di locazione

del 2020-04-28

Si informa la cittadinanza che, in riferimento al "Bando Pubblico - Legge 9 dicembre 1998, n.431, per il sostegno all'accesso delle abitazioni in affitto - determinazioni degli adempimenti per consentire ai locatari di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2018", a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Siciliana ha comunicato che i termini per la ricezione delle istanze per beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2018 sono prorogati sino al 13.05.2020.

Le domande dovranno pervenire perentoriamente all'Ufficio Protocollo sito in Piazza Umberto I n° 5 (in busta chiusa e sul retro della busta dovranno essere indicati nome, cognome e codice fiscale) entro e non oltre i termini di scadenza a pena di esclusione dal beneficio.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze, per qualsiasi ragione o motivo, pervenute oltre il termine di scadenza indicati.