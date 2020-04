(VIDEO) Turismo, aiuti ai bisognosi, pulizia spiagge, passerelle per disabili e non solo. Intervista al Sindaco Alfano

del 2020-04-28

Da lunedì 4 maggio, le attività già aperte a Castelvetrano in base al loro codice ateco, potranno restare aperte per tutta la giornata e non solo fino alle 14,00, come adesso. A renderlo noto il sindaco Enzo Alfano, raggiunto dal direttore di Castelvetranonews avv. Elio Indelicato e dalla nostra collaboratrice, Rosalia Ventimiglia per un'intervista che trovate in allegato come video.

Il 5 maggio, ripartirà il mercatino del martedì, riservato ai soli mercatisti che vendono generi alimentari. Ripartirà anche il mercato del contadino, e trovando le dovute disposizioni per rispettare la distanza e le misure igienico sanitarie, presto sarà anche la volta dell'asta del pesce. I locali saranno sanificati prima della riapertura. Alfano fa sapere, inoltre, che riaprirà anche il cimitero, e che al momento si sta cercando un metodo per contingentare le visite.

Tra le domande pervenute dai nostri lettori, durante l'intervista, molte riguardavano lo stato di indigenza in cui versano molti cittadini. "Chi è a conoscenza di furbetti che hanno ricevuto buoni spesa pur non avendone diritto, possono denunciare il fatto al sindaco" - ha affermato il primo cittadino. "I buoni spesa sono stati dati a chi non ha reddito e successivamente, - ha continuato - si è cercato di integrare in base alle necessità anche ai percettori di reddito di cittadinanza, anche con buoni alimentari da privati."

Sono 280 mila circa i fondi ricevuti dal governo centrale più ulteriori 180 mila dalla Regione, che saranno destinati ai buoni spesa, la cui distribuzione è ancora in corso. Importante il ruolo svolto dalla Croce Rossa, che ha aiutato anche economicamente con i fondi ricevuti con l'8 per mille, ma sono stati tanti i cittadini e gli imprenditori che hanno collaborato mossi dalla solidarietà.

L'attività consiliare riprenderà presto, già da giovedì, con la riunione della III commissione. Per i consigli comunali, invece, si sta pensando ad un locale più grande, come il teatro selinus, oppure si potrebbe optare per una piattaforma su cui poter fare consiglio in videoconferenza.

Il primo cittadino ha parlato di un tavolo per la ripresa aperto a tutti, in cui ha incontrato e incontrerà diversi portatori di interesse. "A tal proposito, ha dichiarato Alfano, abbiamo in procinto una serie di incontri, naturalmente in videoconferenza. Questo pomeriggio discuteremo con i rappresentanti delle associazione di categoria produttive, commerciali, artigianali, industriali e cooperative. Domani parleremo con i rappresentanti di confagricoltura e i sindacati, giovedì con le banche e poste italiane, giorno 2 maggio sarà il turno degli operatori di ristorazione e bar, giorno 4 maggio degli operatori del turismo, settore alberghiero ed extralberghiero, poi a seguire parleremo con gli ordini professionali e infine con gli operatori di cultura e spettacolo".

In merito all'opposizione, il primo cittadino ha specificato che "il mio continua ad essere un invito aperto. Aspettiamo il contributo di tutti, in questo momento non possiamo fare a meno di nessuna forza politica".

Il turismo è uno dei settori a subire i danni maggiori derivanti dal lockdown. Selinunte, che è la perla del nostro territorio, rischia enormi perdite. "I primi passi saranno di un turismo regionale, poi sarà la volta del turismo da altre regioni e chissà quando potremo aprire ad un turismo internazionale, ma dipende anche dai vettori aerei." ha affermato il sindaco.

Il sindaco si aspettava un "segnale in più dal governo centrale alle regioni", soprattutto in merito alla ripartenza, considerati i pochi focolai nella regione Siciliana e in merito anche all'apertura dei lidi. L'amministrazione starebbe già lavorando per realizzare entro il 15 giugno la pulizia delle spiagge, con la Sager (la ditta che si occupa della raccolta rifiuti a Castelvetrano), e la collocazione delle passerelle per disabili, per la quale sarà diramato un avviso per capire quali sono le strade più frequentate.