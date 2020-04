Covid-19, scende a il numero dei positivi a Salemi e aumenta quello dei guariti. Ecco i dati

del 2020-04-28

Sono dati rassicuranti: in un quadro che non ci concede ancora facili entusiasmi, si può tuttavia immaginare l'avvio di un percorso di ritorno alla normalità. Tutto questo, ovviamente, soltanto se questo trend fosse confermato dallo screening capillare che è in corso in queste ore.

Scende a 7 il numero dei positivi a Salemi e aumenta a 17 quello dei guariti.

Ecco le parole del Sindaco Venuti:" Sono in stretto contatto con l'Asp e la Regione. Dobbiamo guardare ai dati scientifici, che sono l'unico fondamento per le decisioni che riguardano la salute e la vita delle persone