Festa de "Lu Signuri Tri di Maiu”: Frati Cappuccini promuovono iniziativa

del 2020-04-29

A causa dell'emergenza coronavirus che stiamo vivendo, anche la festa de “Lu Signuri Tri di Maiu”, che si svolge ogni anno a Castelvetrano, non potrà avere luogo. Tuttavia, per non interrompere la tradizione, i Frati Cappuccini hanno deciso di promuovere un'iniziativa rivolta ai fedeli.

"Poiché siamo prossimi al Tre Maggio e quest'anno, come è chiaro, la festa del nostro Crocifisso si svolgerà unicamente nell'intima chiesa del nostro cuore, nel quale, in verità, Dio è già avvezzo ad abitare, invitiamo a preparare una croce, da porre a casa, a perpetua memoria di questo anno così particolare.

Lasciamo alla fantasia, e anche all'abilità, la facoltà di decidere la misura e il materiale, allegando qualche foto... di aiuto..., una volta tornati alla normalità, organizzeremo, davanti alla sacra effige di "Lu Signuri Tri di maju", una solenne benedizione di tutte le croci, che chiediamo siano inviate sulla nostra pagina, una volta pronte".