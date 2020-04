Cvetrano. Obiettivo città chiede motivi mancata sanificazione uffici pubblici e mancata distribuzione DPI al personale

del 2020-04-30

Riceviamo e pubblichiamo il testo dell'interrogazione sulla sanificazione e sui dispositivi di sicurezza presentata dal gruppo consiliare 'Obiettivo città'.

"INTERROGAZIONE - art. 54 del Regolamento del C.C.: SANIFICAZIONE E DISPOSTIVI DI SICUREZZA

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Salvatore Stuppia,Giuseppe Curiale,Calogero Martire e Vincenza Viola,aderenti al Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, nell’esercizio delle proprie e rispettive competenze, interrogano il Sindaco Dott. Enzo Alfano in merito alla mancata sanificazione dei locali della Polizia Municipale e della mancata tempestiva fornitura agli Agenti dei Dispositivi di Sicurezza.

Premesso

che come previsto sia dai DPCM che dai DPRS succedutesi nel tempo, in piena emergenza per diffusione del Coronavirus, dall'8 marzo 2020 in poi sarebbe dovuta avvenire la sanificazione dei locali della Polizia Municipale;

che ,sempre per quanto previsto dai suddetti Decreti gli agenti di Polizia Municipale, impegnati nel gravoso e pericoloso servizio di tutela della salute pubblica, per le caratteristiche di stretto contatto in varie situazioni con soggetti potenziali portatori del virus dovevano tempestivamente ed adeguatamente essere muniti degli essenziali dispositivi di sicurezza;

Constatato

che la sanificazione è avvenuta ad epidemia conclamata solo per una volontaria disponibilità di una ditta del settore che ha mandato i propri operai a tale scopo sanificando locali che noi continuiamo a considerare fatiscenti e nei quali fino ad alcuni giorni fa si sono verificate evidenti infiltrazioni d'acqua piovana;

che i presidi di sicurezza sono pervenuti agli addetti ai servizi di controllo in prima linea solo in numero esiguo e a singhiozzo sempre da donazioni terze e mai direttamente da organi amministrativi locali(Comune) e non (Stato,Regione,Protezione Civile)

i sottoscritti avanzano interrogazione al fine di conoscere:

1. i motivi che hanno determinato, alla data odierna, la mancata sanificazione degli uffici di Polizia Municipale e di altri uffici stategici quali quelli, vedi Aula Consiliare, in cui si celebra la democrazia elettiva,anch'essa messa in prolungata quarantena tenendo conto che allo scopo sono stati stanziati dei fondi ad hoc, anche per il nostro Comune,dalla Regione Sicilia.

2. i motivi che hanno determinato alla data odierna la mancata fornitura agli operatori di Polizia Municipale dei dovuti dispositivi di sicurezza per decreto e quali sono i criteri posti in essere dall'Amministrazione per distribuire quelli forniti dalla Protezione Civile (ben 18 mila mascherine).

3. Si precisa altresi che per dispositivi di sicurezza si intendono altri presidi quali guanti ,disinfettanti per le superfici,visiere,barriere parafiato che dovranno necessariamente essere forniti a tutti gli operatori dell'Amministrazione Comunale che svolgono ruoli ed attività che li portano a contatto con possibili soggetti positivi al Covid 19 e in tal senso quali opportuni provvedimenti intende porre in essere l'Amministrazione.

Si chiede alla presente interrogazione risposta scritta.

Castelvetrano, li 26 aprile 2020

F.to i Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città”:

Stuppia Salvatore

Curiale Giuseppe

Martire Calogero

Viola Vincenza