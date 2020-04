Partanna. Lunedì 4 maggio, consiglio comunale in videoconferenza. Ecco i punti all'o.d.g.

del 2020-04-29

(ph. partannalive)

La ripresa dell'attività consiliare risente delle disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria covid19, e indubbiamente la videoconferenza è uno strumento atto a garantire le misure igienico sanitarie dovute.

E' stato convocato il consiglio comunale a Partanna per la giornata di lunedì 4 maggio, alle ore 19.00, in collegamento in videoconferenza sulla piattaforma informatica zoom.us. A coordinare i lavori il presidente del consiglio Massimo Cangemi e il segretario generale, che saranno invece presenti fisicamente presso la sede del palazzo municipale in via Vittorio Emanuele n.18.

Tra i punti all'o.d.g., presa d'atto dell'aggiornamento del piano comunale triennale di Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020-2022, proroga della convenzione di segreteria tra i comuni di Marsala e Partanna fino al 31/12/2020, che permette di abbattere i costi con la condivisione dello stesso segretario comunale.

Sarà inoltre approvato il Piano Triennale delle Alienazioni e/o valorizzazione degli immobili di proprietà comunale, per le annualità 2020/2022 e sarà discussa una mozione in merito a misure urgenti di sostegno a famiglie, aziende, imprese e professionisti, lative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La seduta sarà trasmessa ugualmente in streaming.