Campobello. I consiglieri Di Stefano, Pisciotta, Accardo, Loretta e Palermo chiedono esenzione TARI e TOSAP

L'emergenza COVID19 sta causando purtroppo un'emergenza di tipo economico e sociale. Molti comuni hanno attuato misure che mirano a diminuire la pressione fiscale e tributaria sui cittadini in questo momento di crisi.

A tal proposito, riceviamo e pubblichiamo il testo della mozione presentata in data odierna dal vice presidente del Consiglio del comune di Campobello di Mazara, Piero Di Stefano, insieme ai colleghi consiglieri Pisciotta Loretta, Accardo valentina, e Palermo Giovanni.

"Mozione ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale riguardante la possibilità di :

- Esenzione del pagamento della TOSAP per le attività che sono state interessate dalla chiusura causa EMERGENZA SANITARIA derivante da COVID-19 relativamente al periodo di chiusura delle attività (individuate dal rispettivo codice ATECO dal DPCM) e conseguente DIMEZZAMENTO dell’importo dovuto da giugno 2020 a dicembre 2020 con relativa possibilità di raddoppiare della superficie disponibile oggetto di concessione.

- Esenzione del pagamento della TARI per le attività che sono state interessate dalla chiusura causa EMERGENZA SANITARIA derivante da COVID-19 (individuate dal rispettivo codice ATECO dal DPCM) relativamente al periodo di chiusura delle stesse.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Piero Di Stefano, Loretta Pisciotta, Valentina Accardo e Giovanni Palermo, nell’ottica di contrastare la drammatica crisi economica che colpisce le attività che hanno subito la chiusura forzata causa emergenza sanitaria, a supporto delle categorie danneggiate, propongono la seguente mozione.

Premesso:

che causa l’emergenza sanitaria che ha interessato tutta l’Italia il Governo ha deciso di chiudere sull’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantire beni e servizi essenziali;

Considerato:

che tale misura ha interessato innumerevoli attività che insistono sul territorio del nostro Comune, che a Campobello di Mazara come nel resto d’Italia si vive una crisi economica che non ha precedenti dal dopoguerra ad oggi; che molte di queste attività, tra cui tanti piccoli artigiani, attività stagionali e piccole imprese nella maggior parte dei casi a conduzione familiare non sanno se riapriranno la propria attività;

Rilevato:

che nella Fase 2 bisognerà mantenere nei locali pubblici le distanze sociali e che le aree dei locali potrebbero risultare insufficienti allo scopo previsto dal gestore, che pertanto, potrebbe avere la necessità di occupare, laddove tecnicamente possibile, un’area più vasta; che la tassa sui rifiuti è un tributo che secondo una semplice logica, dovrebbe essere rimossa da marzo ad aprile, fino ad arrivare a maggio per altre attività visto che le stesse rimanendo chiuse non hanno prodotto rifiuti;

Propone:

1. L’ Esenzione del pagamento della TOSAP per le attività interessate dalla chiusura forzata causa emergenza sanitaria relativamente al periodo di chiusura delle stesse.

2. Il dimezzamento dell’importo dovuto da giugno 2020 a dicembre 2020 con relativa possibilità di raddoppiare la superficie disponibile ove tecnicamente possibile con la stessa agevolazione.

3. Il dimezzamento dell’importo dovuto da giugno 2020 a dicembre 2020 dovrà applicarsi anche alle occupazione di suolo pubblico relative a cantieri edili.

4. L’ Esenzione del pagamento della TARI per le attività interessate dalla chiusura forzata causa emergenza sanitaria e relativamente al periodo di chiusura delle stesse.

5. Di dare indirizzo al Sindaco ed agli uffici competenti di valutare qualsiasi altra iniziativa compatibilmente alle disponibilità di bilancio tesa a supportare l’attività d’impresa con l’auspicio che le iniziative prese a sostegno delle loro attività possano aiutarli ad affrontare una più rapida ripartenza, ed inoltre di intraprendere qualsiasi iniziativa al fine di richiedere al governo nazionale il sostegno ai comuni i primi chiamati a fronteggiare a mani nude le diverse difficoltà dei cittadini.

al fine di conseguire gli obiettivi esposti i Consiglieri Comunali firmatari di questa mozione

CHIEDONO

L’iscrizione della presente mozione all’O.d.g. del prossimo Consiglio Comunale."

Campobello di Mazara lì, 29/04/2020

I Consiglieri comunali

F.to Piero Di Stefano

F.to Valentina Accardo

F. to Loretta Pisciotta

F.to Giovanni Palermo