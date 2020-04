Nuovo esodo in vista dal Nord al sud Italia? La quarantena resta obbligatoria. Musumeci non ci sta

del 2020-04-30

Le anticipazioni sull'allentamento del lockdown,che avverrà lunedì 4 maggio, hanno avviato le basi per un altro esodo dal nord al sud Italia, il quarto. Proprio in queste ore, diverse testate come BlogSicilia, hanno diffuso la notizia che sarebbero esauriti i treni per il sud, e che si sarebbe registrato il sold out anche per i voli Milano - Napoli. Trenitalia, a tal proposito, ha reso noto d'aver previsto due Frecce Milano - Napoli, in più già da domani. Il ministro dei trasporti Paola De Micheli prevede un flusso di ben 3 milioni di persone sul territorio.

"Ho appena chiesto al ministro dei Trasporti di mantenere inalterate le norme per l’accesso in Sicilia. - ha dichiarato il governatore Musumeci - Saranno, come sempre, i dati epidemiologici a suggerirci, nelle prossime settimane, quando avviare una lenta e graduale riapertura dei collegamenti con il resto del Mondo. Se oggi l’Isola può contare sul più basso numero di contagi lo si deve anche alla forte limitazione degli arrivi e alla disciplina del popolo siciliano”.

La fase 2 permette il rientro presso la propria casa, anche se si è residenti in altre regioni o all'estero, aprendo nuovamente ad ansie e paure per il sud, che finora non ha registrato gli tessi numeri di contagio del nord Italia.

I rientrati dal nord Italia e dall'estero dovranno sottoporsi a quarantena obbligatoria, come è successo finora, anche dopo il 4 maggio, comunicando il proprio rientro alla regione, all'Asp e al comune di rientro. Dovranno astenersi da contatti anche con i propri familiari, anche in caso di totale asintomaticità.

Per i rientrati dopo il 15 marzo, inoltre, l'assessore regionale alla sanità, Razza ha previsto l'effettuazione del tampone a fine quarantena.