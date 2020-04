Partanna, dalla ditta edile "Gioia e Sieli" visiere donate all'Hospice di Salemi nel ricordo del figlio Leonardo

di: Redazione - del 2020-04-30

La ditta "Gioia e Sieli", realtà partannese operante nel settore dell'edilizia, apre il cuore e dona 20 visiere alla struttura salemitana "Hospice Raggio di Sole" di Salemi perchè grata del lavoro che gli operatori sanitari, con dedizione coraggio e impegno, stanno facendo per la comunità tutta.

"Non potrò mai ringraziare abbastanza tutto il Personale. Definirli 'Angeli' è poco per la sensibilità che hanno mostrato in occasione del recente doloroso distacco con mio figlio di soli 22 anni Leonardo, scomparso prematuramente. Lui, racconta il padre Lorenzo, siamo sicuri avrebbe voluto questo perchè era una persona buona, generosa e ricca di pregi. Ci protegge dall'alto e questo piccolo gesto lo vogliamo dedicare sia a Leo che a tutti gli Angeli che hanno fatto il possibile per lui".