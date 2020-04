Prorogata scadenza del Modello 730: il Comune:" Possibile destinare 5×1000 per attività socialmente utili"

del 2020-04-30

Pubblichiamo la nota emessa dal comune di Castelvetrano: " Cari cittadini esprimendo ancora la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno mostrato grande senso civico e spirito di solidarietà, in questa fase estremamente complessa , non smettiamo di pensare al futuro con positività. Prossimi alla "Fase 2" dell'emergenza vogliamo ricordare, in data utile, la possibilità di destinare, ai cittadini che lo desidereranno, il 5x1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza. L’emergenza coronavirus sposta la scadenza per la presentazione del modello 730 dal 23 luglio al 30 settembre. Ricordiamo che destinare il 5x1000 non comporta alcun costo aggiuntivo ed è molto semplice, all'interno della dichiarazione dei redditi basterà infatti firmare nell’apposito riquadro che riporta la dicitura “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente”. Le somme incassate nell'anno in corso saranno destinate a progetti e attività connesse all'inclusione sociale delle categorie più deboli : persone con disabilità, persone in stato di indigenza, mentre le somme incassate nell'anno 2021 saranno destinate a progetti e attività in favore delle politiche giovanili e familiari. L'amministrazione comunale, a partire dall'anno in corso, sarà lieta di portare a conoscenza della cittadinanza una relazione relativa all'utilizzo delle somme destinate al Comune attraverso il 5x1000. "