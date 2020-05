Salemi. Il M5S scrive al sindaco: il comune non avrebbe partecipato ad un bando regionale per il compostaggio

di: Comunicato Stampa - del 2020-05-01

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Movimento 5 stelle di Salemi, che ha inviato una lettera al sindaco Venuti, in merito alla presunta mancata partecipazione del comune ad un bando regionale per il Compostaggio domestico.

"Nella giornata del 27 aprile ca il movimento 5 stelle ha avanzato una richiesta di delucidazioni all’Amministrazione Comunale di Salemi, nella persona del Sindaco Domenico Venuti. Tale missiva intende fare chiarezza sulle responsabilità da additare a chi è riuscito a far perdere al Comune di Salemi una cospicua somma di denaro.

Ma andiamo per gradi:

Fra le 5 stelle che compongono il nostro simbolo è fondamentale quella dell'AMBIENTE, infatti nessun futuro possibile potrà prescindere dall'evoluzione del comportamento umano nel rispetto della natura stessa.

La strategia "Rifiuti Zero" va proprio in questa direzione, per questo quando la scorsa estate avevamo appreso la notizia che il nostro Comune avrebbe partecipato al Bando Regionale per il Compostaggio Domestico e di Comunità ne eravamo rimasti piacevolmente sorpresi, poiché avrebbe comportato, oltre al vantaggio ambientale, anche quello economico nell'abbattimento del prezzo per il compost agricolo e della tassa sui rifiuti per l'intera comunità.

Purtroppo, però, alla piacevole sorpresa iniziale si è sostituita in questi giorni la delusione nel constatare che la nostra Città non figura nella graduatoria definitiva per il compostaggio dei rifiuti organici, perché gli allegati necessari all'accoglimento della domanda sono prevenuti oltre il termine di scadenza.

Chiaramente abbiamo chiesto al Sindaco delucidazioni in merito, oltre ad eventuali provvedimenti nei confronti dei responsabili, onde evitare che in futuro fatti del genere possano ripetersi creando ulteriori danni alla nostra comunità.

Non chiediamo teste né pubblica gogna, ma semplicemente maggiore attenzione e rispetto per le risorse dei cittadini e per l'ambiente in cui viviamo.

Quando i cittadini di Salemi riceveranno la prossima tassa sui rifiuti lamentandosi per la cifra esosa dovrebbero sapere che tale ammontare sarebbe potuto essere inferiore se l'Amministrazione fosse riuscita a partecipare al Bando Regionale per il compostaggio dei rifiuti organici, come promesso l'anno scorso, cosa purtroppo non avvenuta perché la documentazione non è stata inviata entro i termini, comportando quindi un ragguardevole danno economico.

Abbiamo chiesto al Sindaco delucidazioni sulle cause e provvedimenti contro gli eventuali responsabili. Ci risponderà o forse i cittadini non meritano di sapere, limitandosi a pagare in silenzio?"