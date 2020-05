CVetrano, dall’Ass. Cappadonna donati alla Croce Rossa beni alimentari per bimbi e neonati. “Cittadini continuino con la spesa solidale”

del 2020-05-01

Qualche settimana fa l’Assessore Cappadonna aveva annunciato che con l’indennità assessoriale di Aprile e Maggio avrebbe acquistato beni alimentari da destinare au bisognosi tramite la Croce Rossa. Qualche giorno fa la donazione è stata effettuata e, pertanto, abbiamo raggiunto telefonicamente l’Assessore Cappadonna che così ha commentato il suo gesto:

“Dalla mia nomina di Assessore un anno fa, ho restituito il 20% della mia indennità. Ho voluto essere vicina alle persone in difficoltà economiche, in questo drammatico periodo di emergenza sanitaria, con un gesto concreto. Anticipando l'indennità di Maggio e Aprile ho donato alla CROCE ROSSA alimenti per neonati/ bambini. I gesti di solidarietà da parte dei cittadini di Castelvetrano sono stati davvero tanti. Donare è un atto d'amore verso il prossimo e chiedo ai cittadini di continuare a partecipare alla SPESA SOLIDALE per offrire aiuto alle famiglie in difficoltà”.

Un gesto nobile che si aggiunge alle tante piccole buone azioni che in molti in questi mesi hanno effettuato. Una catena di affetto che ha consentito di evitare situazioni drammatiche nonostante una crisi senza precedenti.