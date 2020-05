“Primo Maggio, la festa di chi ce l’ha ancora il lavoro nel ricordo chi è morto lavorando”

di: Antonio Colaci - del 2020-05-01

1° Maggio: La Festa. La solennità civile per eccellenza, giorno di vacanza per i più, giorno di manifestazioni e di impegno sociale per altri. È giusto festeggiare il lavoro, valore fondante e strumento dell’esistenza delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie. È una festa per chi ce l’ha IL LAVORO. 1° Maggio: la Ricorrenza. L’occasione per parlare del diritto sacrosanto di tutta la popolazione residente in Italia ad avere la possibilità di lavorare; ma anche dei doveri dei lavoratori, del rispetto di chi produce i posti di lavoro, con il coraggio e la capacità organizzativa dell’imprenditore onesto, il primo tra i lavoratori di qualsiasi impresa. 1° Maggio: la Celebrazione. Il giorno in cui ci si deve ricordare dei morti sul lavoro, per il lavoro. Sono tanti, sono sempre troppi. Si immagini lo strazio, la disperazione delle famiglie in cui viene improvvisamente a mancare il sostegno, il pilastro portante, se il capostipite muore. Non si dovrebbe morire a causa del lavoro. A tutto questo mi fa pensare il 1° Maggio, soprattutto al LAVORO, unico strumento praticato nella mia vita per sostenere le mie scelte, i miei obiettivi, sin quando ero studente, praticamente da più di 50 anni. Mezzo secolo di esperienze, da dipendente e da imprenditore, alternativamente, più spesso contemporaneamente, nel perenne rispetto e distinzione dei ruoli. Formulo i migliori auguri a tutte le persone che considerano il lavoro onesto il fondamento della propria vita ed ai giovani che ancora non hanno un lavoro di potere presto assaporare il senso di libertà che genera il poter lavorare e produrre autonomamente il proprio benessere materiale e morale.