"Suolo pubblico ai commercianti senza pagamento tasse". Mozione di Obiettivo Città

Il suolo pubblico per salvare le attività commerciali e consentire di avere più clienti sfruttando piazze pubbliche. A chiederlo sono i consiglieri di Obiettivo Città che con un apposito documento chiedono l'iscrizione all'O.d.G. del prossimo consiglio comunale invocando "l'utilizzo di suolo pubblico, solo ed esclusivamente per i rispettivi fini commerciali, con procedure autorizzative snelle e veloci senza ulteriori aggravi tributari e quindi con esonero totale del pagamento dell’indennità di occupazione del suolo pubblico fruito". chiede l'iscrizione della presente mozione, con caratteri di urgenza,

Di seguito il testo del Comunicato:

"I sottoscritti Consiglieri Comunali, Viola Vincenza, Curiale Giuseppe, Martire Calogero e Stuppia Salvatore aderenti al Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, nell’esercizio delle proprie e rispettive competenze ai sensi dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, con la presente Mozione, quale atto di promozione ed indirizzo,

Premesso: - Che a causa dei distanziamenti sociali imposti dall’emergenza sanitaria e con l’approssimarsi della stagione estiva moltissime attività commerciali ubicate a Castelvetrano e nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina avranno la necessità di maggiori spazi esterni per far fronte al meglio a quelle che sono le prescrizioni restrittive per la ripresa delle attività imposte dai DPCM di riferimento;

- Che è nostro compito, data la stagionalità delle stesse, sostenere in maniera adeguata, celere e concreta tali possibili iniziative;

Chiediamo al Consiglio Comunale di impegnare l’Amministrazione al fine di poter porre in essere tutte le procedure necessarie affinché si proceda celermente all’attuazione di quanto richiesto attivando gli uffici e gli organi competenti per far sì che tutte le attività commerciali interessate possano fare richiesta di utilizzo di suolo pubblico, solo ed esclusivamente per i rispettivi fini commerciali, con procedure autorizzative snelle e veloci senza ulteriori aggravi tributari e quindi con esonero totale del pagamento dell’indennità di occupazione del suolo pubblico fruito.

Procedere con il rilascio veloce delle relative autorizzazioni circa l’aumento delle superfici suolo pubblico da concedere, necessarie alle attività al fine di poter meglio affrontare l’emergenza sanitaria ed offrire agli utenti un servizio adeguato e in totale sicurezza, senza nessun onere aggiuntivo, fatte salve il rispetto delle prescrizioni effettuate dagli uffici e la produzione di una autodichiarazione da parte del richiedente, con le relative assunzioni di responsabilità, circa l’attività da esercitare nel rispetto delle misure di prevenzione imposte dagli organai istituzionali.

In seguito al rilascio delle relative autorizzazioni procedere, da parte degli uffici, con le verifiche dovute, che nel caso di rilevato inadempimento non esonereranno gli esercenti dagli aspetti sanzionatori. Si chiede l'iscrizione della presente mozione, con caratteri di urgenza, all'O.d.G. del prossimo consiglio comunale".

F. to i Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città”:

Viola Vincenza Curiale

Giuseppe Martire Calogero

Stuppia Salvatore