Un grazie a medici dell'Ospedale di CVetrano: "Hanno salvato la vita a mio padre"

del 2020-05-01

“Senza l’intervento del dottor Giammarinaro e di tutta la sua equipe oggi mio padre non sarebbe più qui". A raccontarlo è Giovanna Piazza che con una lettera aperta ha voluto omaggiare pubblicamente i medici e gli operatori sanitari dell’Ospedale di Castelvetrano che hanno salvato la vita a suo padre.

"Voglio portare a conoscenza questa mia testimonianza di una storia a lieto fine che penso che in questo momento non bello per tutti noi possa essere d’auspicio per giorni migliori e che tutto andrà bene.

La mattina del 4 febbraio mio padre, il Sig. Piazza Giovanni, con vecchi problemi cardiaci ha cominciato a stare male. Io e mio marito lo abbiamo portato subito al Pronto soccorso di Castelvetrano dove tutta l’equipe di quella mattina, guidata dal grande dottore Giammarinaro, comprende subito la gravità della situazione e agisce con molta tempestività ed efficacia insieme alla cardiologa, la dottoressa Giusi Palazzolo e alla dottoressa Giovanna Vienna, che tramite massaggio cardiaco e vari tentativi, riescono a riportare in vita papà.

Ricordo bene ciò che il Dottore Giammarinaro mi disse quel giorno : vedi quelle due dottoresse, sono gli angeli di tuo padre. Ed io non dimenticherò più quei visi stremati ma nello stesso tempo soddisfatti di aver salvato una vita.

Mi ero ripromessa che se papà ce l’avesse fatta di far sapere a tutti che il nostro ospedale ha pure le sue eccellenze, non deve essere nominato solo per le critiche o per episodi negativi.

Con questa lettera volevo ringraziare e complimentarmi con tutto il cuore, anche da parte del mio papà, con tutta l’equipe: il dottore Giammarinaro, la dottoressa Palazzolo Giusi, la dottoressa Vienna Giovanna e gli infermieri e gli OSS per aver dimostrato di essere dei grandi professionisti e di nutrire amore per questo lavoro.

Successivamente mio padre è stato trasferito a Sciacca dove, dopo un mese passato tra rianimazione e terapia intensiva, è stato dimesso. Poi ha trascorso un altro mese in clinica riabilitativa e dopodiché per la gioia di tutti noi il nostro guerriero è ritornato a casa”.