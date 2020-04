CVetrano, il Consigliere Peppe Curiale eletto Presidente della III commissione. Prende il posto di Casablanca

del 2020-04-30

Peppe Curiale eletto presidente della III Commissione Consiliare Permanente a Castelvetrano in sostituzione del dimissionario Francesco Casablanca. La presidenza della commissione che si occupa di bilancio, finanze e tributi, patrimonio ed informatizzazione dei servizi comunali, per regolamento, spetta all'opposizione ed è composta dai seguenti consiglieri: Abrignani (Fratelli d'Italia), Curiale e Martire (Obiettivo città), Di Bella (PD), Ditta e Maltese (Gruppo misto), Manuzza e Virzì (M5S).

Soddisfazio di Obiettivo Città che ha emenato una nota stampa: "La Commissione Bilancio, finanze e tributi del Comune di Castelvetrano ha votato ed eletto all’unanimità il Presidente nella persona del consigliere comunale di Obiettivo Città Giuseppe Curiale.

Con la nomina del nuovo Presidente la Commissione riprende il suo percorso interrotto dalle dimissioni, per motivi personali, del consigliere Francesco Casablanca a cui vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro sin qui svolto.

Nel nostro Comune, in un periodo di dissesto finanziario, l’esperienza, la competenza e la capacità del neo Presidente torneranno certamente utili e saranno una garanzia in più per un corretto percorso politico-istituzionale.

Rivolgiamo un particolare ringraziamento ai consiglieri di opposizione, con i quali abbiamo fin qui condiviso il percorso di costituzione delle CCP, e di maggioranza per il rispetto dei criteri individuati, ai consiglieri della 3^ CCP e ai relativi gruppi politici di appartenenza per la fiducia riposta sia nei confronti del gruppo consiliare di Obiettivo Città, per il lavoro sin qui svolto, che del neo Presidente.

La Commissione proseguirà il suo lavoro con l’obiettivo certo di svolgere un ruolo propulsivo fatto di proposte e suggerimenti, ma anche di controllo e verifica delle criticità presenti sul territorio.

Il consigliere Curiale nella consapevolezza dell’oneroso impegno assunto manifesta pienamente tutto il suo impegno nella convinzione che con la condivisione dei colleghi consiglieri della 3^ CCP e delle direzioni Programmazione finanziaria e Tributi si possa offrire un ottimo servizio alla collettività".