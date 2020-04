“Grande impegno dei cittadini e dell’intera macchina organizzativa del Comune di Campobello”. Lettera aperta ai cittadini

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-30

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta alla città di Campobello da parte dei consiglieri di maggioranza Pulaneo Antonina e Luppino Gian Vito:" In questo momento tragico per l’intera umanità, siamo stati al fianco del nostro Sindaco, della sua amministrazione e dei nostri concittadini scegliendo la linea di una silenziosa solidarietà, ma oggi che abbiamo quasi superato la gravità della pandemia in Sicilia, vogliamo ringraziarlo per come ha affrontato l’emergenza coronavirus.

Il Sindaco, sin dalla fine di febbraio, consapevole della gravità del momento, ha attivato tutto quanto era nelle sue possibilità per affrontare le varie problematiche legate all’emergenza, non solo attuando tutte le indicazioni delle normative nazionali e regionali, ma a volte anche assumendo iniziative autonome con l’obiettivo esclusivo di salvaguardare la nostra salute, la nostra vita e di evitare nel contempo che nella nostra città si innescasse un focolaio di contagio, cosa che abbiamo fortemente temuto.

Si è attivato infatti immediatamente fornendo informazioni ai cittadini sui comportamenti da tenere e disponendo la distribuzione di mascherine tramite il comando della Polizia Municipale, che ringraziamo per la grande collaborazione offerta adoperandosi in prima linea per l’emergenza. Al fine di raggiungere il maggior numero di cittadini possibile, e soprattutto gli anziani che magari non utilizzano i social, ha fatto diffondere inoltre, diverse volte, messaggi audio-fonici per tutte le vie del paese esortando i campobellesi a restare a casa e ad uscire solo in casi di estrema necessità. Quando nella nostra cittadina, al 13 marzo, non si era ancora registrato nessun caso di Covid 19, ha promosso il servizio di consegna gratuita a domicilio di spesa alimentare e farmaci per le persone anziane. Altre iniziative messe in campo sono state l’attivazione dello smart working, la sanificazione degli uffici comunali, l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica, la rateizzazione e la sospensione dei tributi comunali, la promozione di una raccolta fondi in favore dell’Ospedale “V. Emanuele” di Castelvetrano, fondamentale presidio di sanità per tutta la valle del Belice, e di una per le classi sociali più deboli, lanciando altresì le iniziative “Carrello della Solidarietà” e “Dona un pacco spesa”. Unitamente alla Giunta comunale, in assoluto silenzio, il Sindaco ha inoltre contribuito a titolo personale all’acquisto di farmaci e di alimentari per le persone più bisognose e all’acquisto di schede sim che sono state donate ad alcuni alunni dell’istituto comprensivo, così come abbiamo appreso da una nota divulgata dalla stessa dirigente scolastica. Si è inoltre attivato per la disinfezione delle strade di Campobello e delle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, con l’aiuto volontario degli agricoltori del territorio e sotto la regia attenta dell’ufficio tecnico, effettuando vari interventi con urgenza in considerazione del propagarsi dei contagi anche in Sicilia e dell’incremento del numero dei decessi nel resto dell’Italia.

Ad oggi sono stati fatti 4 interventi di disinfezione e ringraziamo di vero cuore gli agricoltori per aver reso fattibile l’iniziativa, che sicuramente, giocando di anticipo, ha evitato il peggio. Il Sindaco ha cercato di risolvere il problema della chiusura dello sportello di un Istituto di Credito, che ha creato disagi non indifferenti. Sin dall’uscita del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco, in considerazione che quello offerto dalle banche rientra fra i cosiddetti servizi pubblici essenziali, ha contattato i dirigenti dell’istituto incessantemente, purtroppo senza alcun esito positivo, in quanto il gruppo bancario è stato l’unico tra tutti gli istituti bancari ad attuare la linea più severa.

Riguardo all’adozione da parte del Sindaco del criterio alfabetico per gli acquisti di generi alimentari, non possiamo che ringraziarlo e apprezzarlo per la sua oculatezza in quanto è stato adottato subito dopo che a Campobello si era verificato un improvviso aumento del numero dei contagi che si sarebbe potuto rivelare pericoloso e che tra l’altro stava scatenando un grave allarme nella cittadinanza. Non dimentichiamo infatti che in quel particolare periodo si sono registrati, nella nostra cittadina, numerosissimi rientri di persone provenienti dalle zone rosse dove i decessi e i contagi erano in numero sempre crescente.

Ulteriore provvedimento adottato in questo contesto di emergenza sanitaria è stato quello relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti. Sempre attento e proteso al contenimento del contagio da Covid 19, il Sindaco non ha trascurato infatti i servizi essenziali per la collettività. A tal proposito anche in questo campo ha adottato nuove misure restrittive per contenere il contagio da Covid 19 e nello stesso tempo salvaguardare e tutelare la salute degli operatori.

Per quanto esposto, sicuri di interpretare i sentimenti della quasi totalità dei cittadini campobellesi che hanno visto nel Sindaco un punto di riferimento certo, i sottoscritti, nella qualità sia di cittadini, che di consiglieri comunali, ringraziano tutti coloro che durante questa emergenza hanno collaborato e si sono messi in prima linea a fianco dell’amministrazione comunale sicuramente non per finalità politiche ma per il bene di tutti i cittadini campobellesi. Ringraziamo quindi le forze dell’Ordine, la polizia municipale, l’ A.S.P. di Trapani, il dipartimento di prevenzione, l’ufficio di igiene e sanità pubblica di Castelvetrano, i volontari delle Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile, le associazioni tutte, gli operatori sanitari, i farmacisti, tutti gli esercenti campobellesi che hanno garantito la consegna a domicilio degli acquisti, evitando a tanti cittadini di uscire da casa e contribuendo così al contenimento del contagio.

Un plauso particolare va rivolto ai dirigenti ed agli operati dei settori degli Uffici Comunali, ed in particolare alla Polizia Municipale, Servizi Sociale, Area Legale, Lavori Pubblici/Urbanistica, Servizi Demografici e Ragioneria, che hanno svolto, ognuno per le proprie competenze un difficilissimo compito in maniera eccelsa, prodigandosi a volte anche personalmente nelle più svariate attività.

Ringraziamenti vanno anche alla nostra comunità che in questo periodo di emergenza ha riscoperto i valori dell’agire collettivo e della responsabilità del bene comune. I comportamenti virtuosi e il rispetto delle regole da parte della stragrande maggioranza dei cittadini hanno infatti consentito di limitare e ridurre al minimo la crisi sanitaria che avrebbe potuto verificarsi col dilagare dei contagi e hanno dato segno tangibile che la nostra è una comunità matura, rispettosa di se stessa, capace di affrontare e superare prove difficili come quella attuale; per questo motivo siamo certi che quando l’emergenza sanitaria sarà finita i nostri cittadini ringrazieranno ancora di più il Sindaco per quello che ha fatto, consapevoli sicuramente che è stata fatta tutta la prevenzione necessaria non trascurando alcuna disposizione. L’isolamento e le misure restrittive adottate dal nostro Sindaco infatti sono sempre state in linea con le ordinanze nazionali e regionali, con lo scopo di contenere quanto più possibile il diffondersi del contagio.

Consapevoli, infine, che gli sforzi sino ad oggi profusi dall’Amministrazione comunale grazie alla collaborazione della stragrande maggioranza dei cittadini hanno portato ad ottimi risultati, affinché questi sforzi non vengano vanificati, riteniamo che il miglior modo che abbiamo di esprimere il nostro ringraziamento consisterà nel continuare tutti ad osservare un comportamento responsabile, seguendo anche le nuove indicazioni che ci saranno fornite dal Governo. Come spesso ha affermato il Sindaco, infatti, non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché il Coronavirus non è stato ancora sconfitto. Campobello di Mazara

I Consiglieri Comunali del gruppo Politico “Politica Libera per Campobello”

• Pulaneo Antonina (capogruppo)

• Luppino Gian Vito