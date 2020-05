Dal 4 Maggio riapertura anche delle concessionarie. Lo Truglio auto: "Rispetto dei protocolli e voglia di ripartire"

di: Redazione - del 2020-05-01

Le concessionarie auto riaprono dal 4 maggio. l nuovo Dpcm ha comunicato la ripresa di alcune attività produttive e commerciali, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale. Tra le riaperture previste, anche officine e concessionari auto.

Una buona notizia anche a Castelvetrano per un settore che stava soffrendo, non poco, il lockdown (a Marzo era stato registrato un calo delle immatricolazioni dell’86% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, facendo segnare il dato peggiore d'Europa).

A consentire la riapertura dei concessionari, infatti, è l'inserimento nel dpcm delle attività di "commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli", identificata dal codice ateco 45.

"Un piccolo segnale di ripresa della normalità - ci raccontano dalla concessionaria auto "Lo Truglio". I clienti potranno ritirare i veicoli già targati e pagati, effettuare tagliandi e cambio penumatici.

Ci di atterremo scrupolosamente al rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio (distanziamento, mascherine e non solo), fissando, inoltre, appuntamenti distanziati tra loro e dotando la struttura di parafiato, dispenser igienizzanti per le mani all'ingresso.

Per fortuna gli strumenti tecnologici ci vengono in soccorso permettendoci di comunicare con i nostri clienti facendo conoscere protocolli e promozioni che offriamo." Di certo la ripartenza in sicurezza è un compromesso importante che in tutti i settori andrà rispettato nell'interesse dei clienti e degli stessi imprenditori.