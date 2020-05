del 2020-05-02

Riceviamo una segnalazione in Redazione da parte di un cittadino che ci segnala una perdita d'acqua in via Campobello all'altezza della rotonda. Lo stesso ci scrive: "l'acqua scende sino alla via Nino Trapani fino al passaggio a livello e li poi si perde per la campagna. Spero che il Comune intervenga presto".