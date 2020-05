“Io, cvetranese, bloccato da quasi due mesi in Tunisia. Ho problemi di salute. Sindaco e Ministro Di Maio aiutatemi a tornare”

del 2020-05-02

Qualche settimana fa dalla nostra testata avevamo lanciato un appello per un nostro concittadino in Marocco. Dopo il nostro intervento il Sindaco e altri deputati 5 Stelle si sono attivati permettendo il rientro in patria delle persone che erano rimaste bloccate in Marocco senza poter fare rientro a casa per via del blocco aereo.

La questione si è sbloccata qualche giorno fa. Oggi un nuovo appello viene rivolgo alle Autorità, per il tramite della nostra Redazione, dal castelvetranese Vito Infranca affinché le Autorità possano aiutarlo: “Mi trovo a Tunisi dall’8 Marzo dove ero andato per trovare la mia fidanzata. Dovevo ritornare il 15 Marzo a Castelvetrano ma hanno annullato il volo di rientro. Chiedo al Sindaco di poter interloquire con l’Ambasciatore tramite il ministro degli esteri Di Maio, in quanto rivolgendomi in ambasciata non sanno darmi risposte.

Non mi hanno fatto parlare con nessuno vogliono solo richieste tramite e-mail. Chiedo aiuto in considerazione anche dellla mia precaria condizione di salute. Ho bisogno di medicine per asma. Ho un attività a Castelvetrano, un bar nel centro storico ma sarò impossibilitato a riaprire. La cosa più grave è che non c’è nessuna data di rientro. Spero che questo mia appello sia ascoltato delle autorità competenti. Grazie a Castelvetranonews.it anticipatamente”.