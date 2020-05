CVetrano, uomo schiacciato dal trattore. Trasporto d’urgenza al Trauma center di Palermo

del 2020-05-02

(ph. quiconsenza.it)

Un uomo di 76 anni di Castelvetrano, B. P., è stato schiacciato dal trattore sul quale si trovava mentre si apprestava a percorrere un tratto in discesa nei pressi di C. da Airone. A causa dell’impatto l’uomo ha riportato, tra l’altro, la rottura del bacino e fratture alle vertebre celebrali, e per questo è stato disposto per l’uomo l’immediato trasferimento al Trauma Center di Palermo. FOTO ARCHIVIO