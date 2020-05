CVetrano, visite ai defunti a partire dal 6 Maggio. Necessarie alcune attività preliminari per consentire rispetto dei divieti

del 2020-05-03

Dal 4 Maggio via alle riaperture dei cimiteri compreso a Castelvetrano ma le visite ai defunti slitteranno di qualche giorno. Come ci conferma l’Ass. Cappadonna “bisogna effettuare la pulizia straordinaria, organizzare il personale e acquistare il termometro per la misurazione della temperatura individuale delle persone all’ingresso così come prevede la normativa”.

Con tutta probabilità le visite ai defunti non potranno essere possibili prima del 6 Maggio; entro tale data le operazioni sopra descritte dovrebbero concludersi. Sempre da mercoledì si potranno celebrare le messe all’aperto per i defunti nel rispetto delle indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi con un massimo di 15 persone.