“Sicilia ancora ‘blindata’ a Maggio. Dopo valuteremo riaperture”. Parla il Presidente Musumeci

del 2020-05-02

"Io penso che questo mese di maggio debba servire a monitorare la situazione, speriamo di arrivare a contagio zero. Penso che la blindatura debba restare per tutto il mese di maggio, anche se alcuni accessi sono consentiti per ragioni particolari non è una chiusura ermetica". Lo dice il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a Omnibus su La 7 "Dopo maggio se il dato epidemiologico lo consentirà - aggiunge - gradualmente apriremo perché abbiamo bisogno di riprendere i contatti con il mondo, ma attraverso un sistema di prudenza che è un dato assolutamente contingente