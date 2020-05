Attacco via social al Comandante Polizia Municipale Giuliano Panierino. Attestati di stima dopo intervento in soccorso di una signora

del 2020-05-02

Solidarietà al Comandante dei Vigili Urbani di Campobello di Mazara Giuliano Panierino attaccato ingiustamente nello svolgimento del proprio lavoro su facebook da una signora con qualche problema fisico che lo stesso Comandante era andato a trovarla con una collega raccogliendo l’invito della donna che chiedeva aiuto.

Il Comandante: “Siamo andati sul posto, la donna diciamo era autosufficiente in casa ci ha chiesto se potevamo andarle a prendere dei soldi con il bancomat visto che la stessa donna diceva che nonostante avesse figli e marito era sempre da sola. Siamo andati a prenderle soldi, dicendole che lunedì ci saremmo attivati immediatamente con i servizi sociali, visto che era sabato per portarle aiuto anche nel farle la spesa. Nelle more abbiamo chiesto alla signora se facesse parte di qualche associazione per potere magari interagire con qualche socio per starle vicino e la stessa signora ci ha risposto che fa parte di due associazione, ma che avrebbe preferito non chiedere il loro aiuto.

Ce ne siamo andati dalla casa della nostra concittadina, certi che da lunedì i Servizi sociali del Comune si sarebbero attivati. Tutto finisce qua. Il resto l’ha scritto la signora su Faceboook facendo intendere che il sottoscritto l’avrebbe scaricata dicendole di rivolgersi alle sue Associazioni. Niente di più falso.”

Ci permettiamo caro Comandante, per sdrammatizzare e per lenire la sua giustificata amarezza un vecchio proverbio siciliano: un fari beni chi mali ti ni veni.” Magari già a quest’ora il Comandante avrà dimenticato ma la verità , dei fatti conclamati da testimoni, evidenziano ancora una volta l’impegno e la serietà del Comandante della Polizia municipale di Campobello.