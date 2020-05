CVetrano, uomo trovato privo di vita all’interno della propria abitazione

del 2020-05-02

Un uomo di 68 anni, Giuseppe Maggio, è stato ritrovato privo di vita a Castelvetrano in via Urbano Rattazzi all’interno della propria abitazione. Il decesso è avvenuto con tutta probabilità per cause naturali. Da qualche giorno i familiari non riuscivano a nettersi in contatto con l’uomo e per questo, preoccupati, hanno avvisato le forze dell’Ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri, Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 che purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Nell’abitazione è giunto anche il medico medico legale.

Giuseppe Maggio, ex bidello in pensione, aveva lavorato prima a Santa Margherita e dopo ultimamente a Castelvetrano. Era una persona molto conosciuta, amante della pesca e di Marinella di Selinunte dove trascorreva le sue vacanze. Alla sua Famiglia vanno le condoglianze della Redazione.