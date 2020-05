Gibellina, turnazione alfabetica per l'ingresso al cimitero. Ecco le indicazioni del Comune

del 2020-05-04

Modalità contingentate per l’accesso al cimitero di Gibellina. L'ingresso sarà consentito per la durata di un’ora per un numero massimo di 20 visitatori per volta, secondo la seguente turnazione alfabetica:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì : Cognomi con inizio lettera dalla A alla L;

Martedì, Giovedì e Sabato: Cognomi con inizio lettera dalla M alla Z.

L'accesso e la circolazione pedonale all’interno degli spazi cimiteriali è consentita unicamente alle persone munite degli appositi DPI “dispositivi di protezione individuale”, guanti e mascherina, correttamente indossati e nel rispetto del distanziamento sociale tra le persone di un metro con divieto assoluto di assembramento.

Sono consentite le visite ai defunti dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. E' possibile, in funzione della mole delle richieste di accesso che la visita possa essere scaglionata a giorno e/o ora diversa.

Essendo necessario garantire il servizio di ricevimento salme, inumazione, tumulazione, in caso di ricevimento salma o di sepoltura, sarà chiesto l’allontanamento dal cimitero interessato dei visitatori.

Ogni visitatore potrà essere accompagnato da un'altra persona. Potranno accedere al massimo due persone alla volta alla colombaia comunale.

Foto: archivio