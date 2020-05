Esercito della Salvezza: distribuite mascherine, sacchi a pelo e k-way a lavoratori stagionali in ex-cementificio

del 2020-05-03

Dalla scorsa settimana la sede di Castelvetrano dell'Esercito della Salvezza ha iniziato la distribuzione delle oltre 350 mascherine, prodotte dal laboratorio di cucito JoyLab. I beneficiari dell'iniziativa "Al tuo fianco" sono comunità di prima e seconda accoglienza per minori e adulti, case famiglia per anziani, per mamma e figli presenti sul territorio.

Sabato 2 maggio 2020 sono state distribuite mascherine, sacchi a pelo e k-way al gruppo di lavoratori stagionali, ricoverati in alloggi di fortuna, in un ex-cementificio della zona. In condizioni igieniche pessime e di gravissima indigenza. La produzione di mascherine continua e cogliamo l'occasione per ringraziare le sarte del nostro laboratorio, che con amore e grande generosità hanno reso possibile tutto questo. Chiunque fosse interessato a collaborare come sarta/o e come donatore può contattarci allo 0924 89250 o al nostro indirizzo di posta elettronica luca.longo@esercitodellasalvezza.org"