Minacce di morte per l'Assessore alla Salute Razza, sporta denuncia

del 2020-05-04

“La piena e convinta solidarietà mia e di tutto il governo regionale all’assessore Ruggero Razza per la ignobile minaccia subìta. Se qualcuno pensa, con questi metodi, di frenare l’azione di riordino e di bonifica portata avanti da Razza nel mondo sanitario siciliano ha sbagliato tempo e obiettivo. Spero tanto che gli inquirenti possano fare presto chiarezza sulla identità di questi vili e pavidi personaggi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo la notizia della lettera minacciosa fatta recapitare all’assessore regionale della Salute, l’avvocato Ruggero Razza.

Razza ha subito sporto denuncia all’autorità giudiziaria di Palermo. Nello stesso periodo in cui è stata recapitata la lettera, l’assessore Razza ha subito danneggiamenti alla sua auto privata.

“Esprimo a nome mio e dell'Assemblea regionale siciliana la più piena e incondizionata solidarietà all'assessore alla Salute, Ruggero Razza, e lo invito a proseguire la sua attività di risanamento della sanità siciliana". Cosi il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè.

"Conoscendolo bene siamo certi che Ruggero Razza non si farà intimidire da queste vili minacce, ma anzi continuerà con immutato coraggio e rigore nell'azione di rinnovamento della Sanità siciliana, all'insegna della trasparenza e della legalità. All'amico Ruggero vanno non solo la nostra convinta solidarietà ma anche il nostro pieno sostegno. L'auspicio è che gli inquirenti facciano luce prima possibile sugli autori di questo ignobile gesto". Lo affermano i deputati regionali di Diventerà Bellissima, Alessandro Aricò, Giorgio Assenza, Pino Galluzzo, Giusi Savarino e Giuseppe Zitelli.

Anche il gruppo parlamentare del M5S all’Ars ha espresso la massima solidarietà all’assessore della Salute. “Azioni vili e codarde come queste, dirette a chi sta cercando, nell’interesse di tutti, di limitare i danni di questa devastante pandemia, vanno condannate senza se e senza ma. Siamo vicini all’assessore in questo momento difficile per lui e per tutti i siciliani”.

Solidarietà anche dal deputato regionale del Pd Baldo Gucciardi, dalla Cisl Funzione pubblica Sicilia, dalla capogruppo di Fratelli d'Italia all'Ars Elvira Amata a nome di tutti i deputati del gruppo, dalla deputata Marianna Caronia, dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dal leghista Nino Minardo, dai forzisti Accursio Gallo e Matilde Siracusano.