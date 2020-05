Operai del verde pubblico a lavoro al Paolo Marino. Avviato il taglio dell'erba

del 2020-05-04

Arrivano gli operai del verde pubblico per iniziare a tagliare l’erba dello stadio municipale. L’appello dei tifosi che temevano per la sorte del manto erboso è stato recepito dall’Assessore Filippo Foscari che si è attivato per recuperare il prato infestato comprando, su suggerimento di un agronomo, il diserbante selettivo. Successivamente si ricomincerà a innaffiare il campo per riportarlo ai giorni migliori in attesa che si riparta con le attività calcistiche.