Pane nero, biscotti tipici e non solo. Attesa per la riapertura panificio della famiglia Termini

di: Alessandro Indelicato - del 2020-05-04

Pane nero, biscotti tipici e non solo. Mercoledì riapre l'antico panificio della famiglia Termini. Il pane nero di casa della famiglia Termini e Mistretta sta per “sfornare” nel nuovo punto vendita che aprirà in Via S.S Trinità 28 subito dopo il semaforo in direzione Trinità di Delia.

Stessa tradizione, basata su prodotti genuini, e stesso personale affiato della precedente sede di via Pietro Di Giato(dietro struttura Ips)

In tutte le guerre, il pane ha salvato famiglie ed eserciti e tutt’oggi - pur inflazionato dal pane surgelato precotto dei supermercati, torna ad essere un “prodotto rifugio” anche se negli ultimi anni, ed in questo periodo in particolare, ha preso piede tra le famiglie l’abitudine di pizze e focacce fatte in proprio.

“Mai come ora , ci racconta l’imprenditrice Maria Cristina Mistretta, sentiamo tutta la preoccupazione per l’emergenza. Ci siamo attrezzati per gestire l’emergenza ed abbiamo messo in pratica tutte le misure di sicurezza all’interno dei negozi e coi nostri dipendenti, che non si sono mai tirati indietro pur avendo ogni giorno il rischio concreto del contagio in attesa di poter inaugurare la nuova sede aprendo al pubblico"

Dal Pane nero tradizionale, frutto di lavorazioni di farine molita a pietra dei molini Drago e Impallari con frumento grano duro siciliano, ai biscotti tradizionali con grani antichi di tumminia e non solo.

Circa il cambiamento delle abitudini dei consumatori, la conferma arriva dagli stessi titolari:” Il pane fresco ha il vantaggio che con il congelamento non perde alcuna proprietà, mentre invece quello industriale si. Inoltre la pagnotta è uno dei pochi prodotti pronti e finiti, facilmente trasportabili, si conserva bene e non richiede lavorazioni e trasformazioni. Dal panificio alla tavola, mantiene intatta fragranza e bontà. La fatica c’è ed il sacrificio pure: ci alziamo ogni notte per garantire un prodotto sano e fresco, ma la soddisfazione di portare nelle tavole bontà e qualità in un momento critico come questo, compensa ampiamente. Vi aspettiamo nella nostra nuova sede!"