CVetrano, il Comune vuole vederci chiaro. Sospesa l'erogazione dei buoni spesa

di: Comunicato Stampa - del 2020-05-04

Sospensione Temporanea per l’assegnazione di Buoni Spesa in favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell’emergenza da diffusione da COVID -19.

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 riguardante l’assegnazione dei contributi ai Comuni per interventi di solidarietà alimentare in favore delle famiglie esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID – 19 ;

VISTE le delibere di G. M. del Comune di Castelvetrano nn. 61 del 02.04.2020 e 62 del 03.04.2020;

VISTO l’ Avviso pubblicato in data 03/04/2020 concernente la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dei buoni spesa;

CONSIDERATO che, in base alle numerose istanze pervenute alla III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino – Ufficio dei Servizi Sociali, sulla base dei dati acquisiti, oltre a costituire un aumento non sempre giustificato dall’effettivo stato di bisogno, impone a questa Amministrazione comunale un serio esame circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, con particolare riguardo al godimento di misure alternative di sostegno al reddito e anche alla verifica e esaurimento della somme assegnate,

SI RENDE NOTO

Che le domande per l’ottenimento dei buoni –spesa, di cui all’avviso pubblico del 03.04.2020, sono temporaneamente sospese con decorrenza dal 05.05.2020.

Tutte le domande ricevute verranno valutate e finalizzate all’erogazione del Buono-Spesa fino ad esaurimento dello stanziamento economico assegnato al Comune di Castelvetrano.

Castelvetrano, 04/05/2020

IL SINDACO

F.to Enzo Alfano