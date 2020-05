"Anche a CVetrano disinfezione delle attività commerciali e delle aziende per ripartire in sicurezza". Intervista a Salvatore Giglio

di: Alessandro Indelicato - del 2020-05-06

La cura e l’igiene degli ambienti sono ora più che mai fondamentali per la salute pubblica. La sanificazione ambientale in particolare si dimostra essere un ulteriore elemento di sicurezza utile a prevenire rischi di contaminazione e contagio sul posto di lavoro.

Eliminare virus e batteri non è mai stato fondamentale come in questi giorni in cui il Coronavirus sta monopolizzando l’Italia e il resto del mondo. Sono in molti coloro che attualmente si stanno dedicando alla sanificazione di ambienti come scuole e uffici, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto governativo dell’11 marzo che recita “siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro”, ma lo staranno facendo nel modo corretto?

Le autorità, fra le 13 misure per contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro, hanno individuato la sanificazione periodica dei locali.

Ne abbiamo parlato con Salvatore Giglio titolare dell'azienda castelvetranese New Fulgida Unipersonale, operante nel territorio belicino da oltre 20 anni, e specializzata in sanificazione, disinfestazione, deratizzazione e non solo.

Abbiamo chiesto in questo periodo come si stanno organizzando le attività commerciali e le aziende castelvetranesi e lo stesso ci ha risposto che: " è giusto garantire al cliente velocità e flessibilità, il nostro lavoro non lascia tracce residue, non bisogna pulire nulla, non crea nessun tipo di umidità, l’ambiente è perfettamente pronto per essere abitato e la carica batterica è pari a zero.

Ci tengo a precisare che solo le imprese con preciso codice Ateco, iscritte nell’apposito Albo speciale, possono svolgere questo tipo di intervento e sono le uniche ad essere autorizzate per legge. Molte aziende, pertanto, per garantire la sicurezza dei propri clienti e dei dipendenti si stanno affidando a ditte specializzate in grado di rilasciare ai datori di lavoro certificazioni precise perchè i controlli ci saranno e non ci può far trovare inadempienti.

Devo registrare la maturità di molti , ma non tutti, imprenditori belicini che si sono subito adoperati per una ripartenza all'insegna della sicurezza. Da imprenditore del settore mi sento solo di consigliare un programma con servizi di disinfezione ad intervalli regolari, da effettuarsi tutto l’anno, per alterare la catena infettiva e ridurre drasticamente il pericolo di contagio".

Per maggiori informazioni Rino: 393-3531777 o 0924-44641.