Castelvetrano, si dimette da Consigliere Comunale Manuela Cappadonna: "Ringrazio i cittadini che hanno voluto accordarmi la preferenza"

del 2020-05-05

L'assessore e consigliere comunale Manuela Cappadonna ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di consigliere, con effetto immediato, inviando una lettera al sindaco Enzo Alfano e al presidente del consiglio comunale Patrick Cirrincione, che riportiamo di seguito. Subentrerà il primo dei non eletti, Francesco Vento (di cui potete leggere il profilo biografico e la dichiarazione in questo articolo).

"In questi giorni ho preso una decisione importante che riguarda il ruolo istituzionale che svolgo per la nostra città. Come è noto nel 2019 sono stata eletta consigliere comunale tra le fila del MoVimento 5 stelle, una grande manifestazione di fiducia da parte degli elettori.

Per una questione di correttezza ed etica personale, avevo già anticipato quali erano le mie intenzioni quando fui nominata assessore, annunciando che mi sarei rimessa per lasciare spazio ad altri.

Sono stata Consigliera quasi un anno e capisco quanto sia importante avere una persona in più ed una voce in più all'interno del gruppo consiliare, a dimostrazione dell'Unità che ancora permane nel nostro movimento politico.

Un altro cittadino, già candidato nella lista del MoVimento 5 stelle, potrà entrare a far parte del consiglio comunale e far sentire la propria voce ovvero quella dei cittadini in Aula.

Cosciente della diversa natura dei due mandati, l'uno elettivo affidatomi dagli elettori come Consigliere Comunale, con funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e l'altro, di natura prettamente politica di Assessore che deve raccogliere le indicazioni del Consiglio Comunale, sento il dovere di espletare in piena libertà l'incarico che mi impegna maggiormente, con grande senso di responsabilità.

Con la presente lettera di dimissioni sento il dovere di rivolgermi agli Elettori che hanno voluto accordarmi la preferenza per le elezioni alla carica di Consigliere Comunale, assicurando che li rappresenterò ancor di più nella veste di Assessore.

Non posso fare altro che rivolgere un grande augurio a chi prenderà il mio posto in Consiglio Comunale. Sono sempre convinta che il progetto del nostro gruppo politico è valido e, puntando esclusivamente all'interesse collettivo, andrà avanti ancora a lungo.

Continuerò a svolgere la mia attività per la collettività con sempre maggiore determinazione perché tanto c'è da fare per la nostra Città."