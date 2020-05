CVetrano, oggi il tavolo anticrisi in soccorso degli operatori turistici. "Situazione di profonda crisi"

del 2020-05-05

Si è svolto questo pomeriggio l’incontro tra il Tavolo anticrisi e gli operatori del comparto del turismo. Presenti oltre al sindaco Alfano e il vice sindaco Virzi anche il Capogruppo del Movimento cinque stelle Manuzza e per il Pd il consigliere Campagna. Per il comparto del turismo erano presenti tutti gli operatori del settore, dai grandi alberghi alle strutture medie ai B&B. Presente anche Paolo Masella, Presidente dell’Associazione Albergatori Selinunte.

Da un primo giro degli interventi degli albergatori e’ emersa la profonda crisi in cui si trovano a causa dell’emergenza sanitaria. Tutte le prenotazioni sono state cancellate con una perdita economica importante non solo per le strutture ma anche per tutto il territorio.

Pur tuttavia si pensa a come cercare di salvare la parte restante della stagione 2020, avendo la consapevolezza che si potrà intercettare, con la vigente normativa, solo turisti che si muovono all’interno della regione. Gli albergatori stanno applicando la normativa di sicurezza adeguando le strutture per garantire la sicurezza sanitaria prevista.

Chiaramente il compito del tavolo anticrisi e’ quello di immaginare e programmate insieme agli operatori le condizioni per attrarre turisti. Punti di forza le bellezze naturalistiche e non solo, che offrono le nostre borgate di Marinella di Selinunte e Triscina con grandi spiagge che possono assicurare a tanti vacanze sicure.

In definitiva tutto gravita attorno a tre obiettivi da raggiungere immediatamente per sbloccare un’economia paralizzata: meno tasse, meno burocrazia e più liquidità. E per liquidità non si intende indebitamento ma Aiuti di stato come abitualmente il governo già ha fatto in caso di calamità naturale.

Si vogliono mettere in campo iniziative per rendere ancora più appetibile il nostro territorio nel rispetto delle normative vigenti e in attesa degli aiuti che Stato e regione stanno mettendo in campo per sostenere una settore importante come quello del turismo.

Questo primo passaggio sarà propedeutico ad un ulteriore incontro per programmare le iniziative concrete. Intanto domani il tavolo anticrisi incontra il settore bancario.