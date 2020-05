CVetrano, ieri nonna Caterina ha festeggiato i 100 anni. Tanto affetto e gioia per la "capitana"

del 2020-05-06

Ha festeggiato 100 anni nonna Caterina Bontumasi nella sua abitazione a Castelvetrano. Nata a Erice nel 1920 si è trasferita a Castelvetrano molto giovane. Madre di 3 figli, Giuseppe, Giovanna e Giuseppina, durante la sua vita si è dedicata con passione alla campagna e alla famiglia.

Nonna Caterina è soprannominata la “capitana” per il suo fare autoritario. Da molti anni vive a casa della figlia Giuseppina ma non le manca l’affetto degli altri figli. Ieri una festa ristretta in casa viste le limitazioni imposte dal COVID19 ma non le è mancato l’affetto e le chiamate dei parenti. Ancora vispa e lucida nonna Caterina ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto.