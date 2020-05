CVetrano. Gruppo misto chiede i motivi della sospensione dei buoni spesa e l'eliminazione del nominativo

del 2020-05-05

Riceviamo e pubblichiamo il testo di un'interrogazione presentata dal gruppo misto, costituito dai consiglieri Rossana Ditta, Ignazio Maltese e Giuseppa Coppola, che riguarda la tanto commentata sospensione dei buoni spesa.

Di seguito, riportiamo, altresì, il testo della richiesta formulata dallo stesso gruppo misto all'assessore Parrino per l'eliminazione del nominativo del beneficiario dai buoni spesa, circostanza che comporterebbe la violazione della privacy.

"INTERROGAZIONE

OGGETTO: Buoni Spesa Covid-19

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Giuseppa Coppola, componenti del “Gruppo Misto”

PREMESSO

- che in questo periodo sono stati erogati, da parte del Comune, Buoni Spesa in favore di soggetti in condizioni di bisogno in seguito all’emergenza Covid-19; - che a decorrere da oggi, martedì 05 maggio, si prevede la sospensione temporanea dell’assegnazione di tali Buoni Spesa INTERROGANO il Sindaco e l’Assessore al ramo per conoscere:

- motivi della sospensione;

- numero delle domande pervenute;

- numero delle domande non valutate per carenza di dichiarazioni;

- numero delle domande in sospeso;

- numero delle domande escluse;

- motivi del rilascio di buoni cartacei, diversamente da quanto stabilito dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico, che esclude espressamente la consegna di buoni cartacei. Inoltre, considerato che le istanze vengono accolte secondo l’ordine di presentazione, si chiede di conoscere:

- Sulla base delle autodichiarazioni rese nella domanda, i criteri utilizzati e le modalità di applicazione in concreto per il rilascio del buono, anche ai fini di un eventuale controllo (ad esempio, quale l’importo massimo per ritenere il reddito di cittadinanza eventualmente percepito “insufficiente al sostentamento”, quando si considerano “gravi” le conseguenze economiche subite sulla capacità di produrre reddito, quando si considera assente la liquidità “necessaria” al sostentamento proprio o della propria famiglia);

- Graduatoria o Elenco dei soggetti ammessi, adottato ogni mezzo idoneo ad assicurare la riservatezza dei dati personali. Si richiede sollecita risposta per iscritto.

Castelvetrano, lì 05/05/2020

I Consiglieri del Gruppo Misto

Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Giuseppa Coppola""

"Richiesta di eliminazione del nome sui Buoni Spesa

I sottoscritti Consiglieri Comunali Rossana Ditta, Giuseppa Coppola e Ignazio Maltese, componenti

del “Gruppo Misto”

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano sta erogando in questo periodo buoni spesa alle

famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza COVID-19;

che tali buoni, al momento dell’utilizzo, vanno consegnati ai vari esercizi commerciali

convenzionati;

che essi indicano esplicitamente il nome del soggetto beneficiario;

RITENUTO che esistono in concreto varie occasioni di necessaria circolazione dei buoni e, dunque,

conoscenza e diffusione del nominativo ivi indicato;

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e il d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia

di protezione dei dati personali);

VISTO che il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della dignità umana, dei diritti

e delle libertà fondamentali della persona;

TENUTO CONTO che il Comune di Castelvetrano, quale titolare del trattamento, è tenuto ad

adottare opportune cautele al fine di assicurare un’adeguata sicurezza e, dunque, prevenire la

conoscibilità ingiustificata dei dati personali;

RITENUTO che tale esplicita indicazione del nome può arrecare violazione alla privacy del

soggetto beneficiario.

Tanto premesso, i sottoscritti

CHIEDONO

- che non venga apposto o sia eliminato immediatamente il nome dell’avente diritto dai

buoni spesa, semmai sostituendolo con un codice attraverso cui risalire al beneficiario.

Nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di intervenire in tal senso, interpellare comunque

l’Autorità competente per accertarsi della legittimità della procedura adottata.

Si resta in attesa di sollecito riscontro scritto alla presente.

Castelvetrano, lì 05/05/2020

I Consiglieri del Gruppo Misto

Rossana Ditta, Giuseppa Coppola, Ignazio Maltese