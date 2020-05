Sanificazione, i Consiglieri indipendenti presentano una mozione. "Chiediamo secondo intervento"

del 2020-05-06

La sanificazione post COVID19 continua a tenere banco anche a Castelvetrano. I Consiglieri indipendenti Rossana Ditta, Giuseppa Coppola, Ignazio Maltese, componenti del “Gruppo Misto” hanno presentato una mozione affinchè nel prossimo Consiglio Comunale vengano fornite risposte ai quesiti e alle richeste che hanno elencato in un apposita mozione finalizzata ad impegnare l’Amministrazione Comunale a:

- pubblicare i criteri per l’individuazione e la scelta dei soggetti che procederanno alle operazioni di sanificazione, le modalità di svolgimento, i costi e la composizione utilizzata;

- operare con urgenza un secondo ciclo di sanificazione contro coronavirus dell’intero territorio comunale, compresi tutti gli elementi di arredo urbano, quali panchine, cestini per i rifiuti, fioriere etc., mediante nebulizzatore (invece del mezzo idropulitrice) per permettere una diffusione ancor più ampia del prodotto sanificante, non nocivo per persone ed animali;

- provvedere alla sanificazione in un’unica giornata e durante le ore notturne, per motivi di sicurezza, in modo da limitare al massimo la presenza e la circolazione delle persone;

- procedere con urgenza alla sanificazione, inoltre, di tutti gli uffici pubblici ed edifici scolastici, in ottemperanza all’ordinanza regionale;

- predisporre con urgenza, quindi, un calendario, con indicazione specifica delle giornate destinate alla sanificazione della città e di tutto quant’altro previsto dall’ordinanza sopra indicata ed avvisare ulteriormente i cittadini almeno 3 giorni prima di ogni programmata operazione, in modo tale da consentire agli stessi di adottare, in sicurezza, ogni accorgimento e dovuta cautela;

- all’uopo, prevedere forme diversificate di pubblicizzazione delle sanificazioni, non limitate all’utilizzo di strumenti telematici, affinchè le informazioni giungano anche agli anziani e a chi non fa uso della moderna tecnologia;

- programmare, infine, la disinfestazione e deratizzazione dell’intero territorio comunale, pubblicando al più presto le date e le modalità di svolgimento.