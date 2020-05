Oggi alle 16 in diretta su Cnews.it la preghiera di Don Undari e del Sindaco per commemorare i defunti

del 2020-05-06

Una messa per onorare tutte le persone decedute in queste settimane e che a causa della pandemia siamo stati costretti a salutare in modo inadeguato.

Pertanto oggi alle 16 davanti la cappella del cimitero, rispettando le norme previste dal decreto ministeriale, il Sindaco Enzo Alfano e Don Undari commemoreranno i nostri cari con una liturgia della Parola e con una cerimonia civile. Sarà un modo per esprimere più compiutamente il nostro saluto e trovare la forza per ripartire