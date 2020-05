Donare al tempo del Covid: ecco le agevolazioni previste e i possibili risparmi fiscali

del 2020-05-07

Con la risoluzione 21/E del 28 aprile 2020 l´Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità attraverso cui devono essere effettuate le donazioni pro-COVID effettuate nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile e la documentazione da conservare per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali ex articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono beneficiare di detrazioni Irpef del 30% per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro, effettuate nell’anno 2020.

Le erogazioni liberali devono essere effettuate per il finanziamento di interventi aventi lo scopo di fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica del Coronavirus a favore dello Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e delle associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Per le imprese le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d’impresa ed i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinate a finalità estranee dell’esercizio dell’impresa. Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

L´emergenza continua, prosegue l´azione di rifornimento di DPI da parte del DRPC Sicilia a ospedali, enti locali, strutture sanitarie, forze dell´ordine che ogni giorno risultano impegnate nell´azione di frontiera e contenimento al COVID. Per Calogero Foti, capo del DRPC Sicilia "le donazioni - che abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere - sono un attestato prezioso di civismo e solidarietà. Continuiamo a contare sul supporto e la fiducia che le aziende siciliane e i tanti donatori giornalmente tributano sostenendo il nostro lavoro".