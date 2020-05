Campobello. Venerdì riparte il mercatino solo per i generi alimentari. Ecco le regole da rispettare

di: Redazione - del 2020-05-07

A Campobello di Mazara si tira un respiro di sollievo in seguito alla comunicazione dell'Asp della guarigione dei 3 cittadini positivi al coronavirus, ma come ha sottolineato il sindaco Castiglione, non è il momento di lasciarsi andare a comportamenti leggeri. Infatti, venerdì 9 maggio, riparte il mercatino, ma saranno diverse le regole da rispettare.

Intanto, sarà svolto soltanto dalle attività dirette alla vendita di generi alimentari e con ordinanza sindacale n.160 del 06.05.20, il sindaco Castiglione ha inoltre stabilito in quali tratti di strada si svolgerà: lungo la via Archimede, tratto compreso tra la Via Marsala e la Via Imbriani e lungo la via Calvario tratto compreso tra la Via Roma (prolungamento) e la Via Archimede.

Si potrà accedere al mercato solo dall'incrocio tra la Via Marsala e la Via Archimede e l'uscita è consentita all'incrocio tra la Via Archimede e la Via Imbriani. Saranno presenti soltanto dodici mercatisti, ai quali sarà assegnato lo stallo con i seguenti criteri: priorità a chi è già assegnatario e successivamente a chi è stato presente con maggiore frequenza.

Ai mercatisti, è imposto l'utilizzo di guanti monouso e mascherine, e la disinfezione di mani o il cambio guanti ogni volta che si tocchi denaro: in alternativa, si potrà definire una figura addetta al solo maneggio del denaro.

Gli operatori mercatali dovranno inoltre, far sì che i clienti rispettino la distanza di sicurezza di un metro l'uno dall'altro in un adeguato spazio per l'attesa.

Tra le prescrizioni, il primo cittadino mette nero su bianco il divieto di toccare la merce e la partecipazione di un solo componente per nucleo familiare. Inoltre, i clienti dovranno essere serviti uno per volta, facendo accesso tramite appositi varchi presidiati e delimitati con transenne e altri mezzi idonei.

Il numero dei clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area del mercato non potrà essere superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti. Periodicamente, l'area del mercato dovrà essere sottoposta a sanificazione e prima dell'attività degli operatori.

Infine, si invitano i cittadini ad attenersi alle disposizioni e a rimanere presso l'area del mercato il minor tempo possibile, in modo da dar la possibilità a tutti di accedere per effettuare l'acquisto di genere alimentari.

(foto d'archivio)