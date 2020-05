Contagi zero a Salemi. La felicità di Venuti: "Ho visto una comunità unita. Ora la ripartenza economica"

di: Comunicato Stampa - del 2020-05-07

Zero casi di positività al coronavirus a Salemi, cittadina in provincia di Trapani che già dal 4 maggio non è più 'zona rossa'. Sono risultati negativi anche i tamponi degli ultimi 2 pazienti che risultavano ancora positivi. Il dato è stato fornito dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti. La fase dell'emergenza epidemiologica a Salemi si chiude quindi con 24 guarigioni e un decesso.

"Sono state settimane difficili per la città ma siamo riusciti a venirne fuori grazie anche al lavoro dell'Asp, che ci ha dato un valido sostegno attraverso il suo dipartimento di Prevenzione, e all'impegno di tutti i salemitani che sono stati capaci di mettere in campo disciplina di comportamento e un grande spirito di solidarietà reciproca - afferma Venuti -. Il risultato raggiunto è merito di tutti, adesso dobbiamo continuare con i comportamenti responsabili per evitare di tornare indietro: dobbiamo tenere alta la guardia".

Il sindaco di Salemi ringrazia "tutti coloro i quali si sono spesi in prima persona con il proprio lavoro nella gestione dell'emergenza".

Venuti poi aggiunge: "In questi giorni ho visto una comunità unita, in cui tanti hanno teso la mano a chi ne aveva bisogno. L'unità d'intenti ha pagato e adesso bisogna rimanere uniti per affrontare un'altra pagina complicata, quella delle difficoltà economiche.

Ci sarà da lavorare tutti insieme per la fase della ricostruzione. Imprenditori, forze politiche, attori sociali e semplici cittadini dovranno remare tutti dalla stessa parte - prosegue il sindaco di Salemi -. Le prime misure approvate a livello statale e regionale rappresentano dei piccoli segnali rassicuranti ma continuerò a chiedere che i Comuni non vengano lasciati soli nella fase della ripresa economica, che è importante come quella dell'emergenza sanitaria.

È poi necessario - conclude Venuti - trovare soluzioni che accelerino l'iter burocratico di assegnazione delle risorse. Quei fondi saranno centrali, non possiamo rischiare che le lentezze burocratiche fermino le speranze di ripartenza dei cittadini e delle imprese".