Campobello, quasi 170 Mila Euro dalla Regione per acquistare arredi e attrezzature per il Cine teatro “Olimpia”

del 2020-05-07

Approvato e rimodulato il progetto per i lavori e l'acquisto di attrezzature ed arredi per il "Cine- Teatro Olimpia" di Campobello di Mazara, per un importo complessivo di € 187.993,47, di cui € 164.293,47 finanziati dalla regione Siciliana contestualmente ai fondi destinati ai "Teatri di Sicilia".

I restanti €. 23.700 sono stati impegnati nel bilancio comunale (DUB del triennio 2019/2021) e si è provveduto ad avviare gli atti amministrativi per procedere all'iter per l'impegno delle somme stanziate.

Tra gli interventi previsti, non solo la ristrutturazione e la messa a norma della struttura, ma anche l'acquisto di arredi e di attrezzature tecnologiche per garantire condizioni di sicurezza e piena funzionalità.

Gli interventi edilizi prevedono il rifacimento della fascia stradale danneggiata adiacente e antistante la struttura, poichè usata come sede del cantiere ed approvvigionamento materiali. Sarà rifinito il prospetto in due sue porzioni e collocata una linea vita per la sicurezza dei lavori di manutenzione in copertura necessaria per l'ottenimento dell'agibilità della struttura.

Sarà inoltre collocata una scala in ferro per la manutenzione del gruppo riscaldamento raffrescamento, che si trova sul terrazzo.

Gli arredi di cui sarà dotato il Cine Teatro saranno vari e specifici: tendaggi interni decorativi ed oscuranti per porte e finestre, arredi palcoscenico e boccascena con sipario motorizzato, quinte, cieli, sciarpe, fondo scenico, ma anche gli arredi per i locali accessori come la biglietteria, il guardaroba, un tavolo e sedie per conferenza, tavolinetti per vano audio e video, servoscala in zona palcoscenico e soppalco.

Nell'ambito della tipologia di investimenti di innovazione tecnologica, è previsto l'acquisto e l'installazione di attrezzature volte ad incrementare la flessibilità la produttività e le potenzialità degli spazi destinati alla programmazione ed alla produzione di spettacoli.

Saranno sostituiti i due pali dell'illuminazione pubblica che si trovano sul marciapiede antistante, con due nuovi pali completi di plafoniera, tecnologicamente innovativi e stilisticamente adeguati.

Si provvederà alla collocazione di due gruppi (lato destro e sinistro) motorizzati per l'illuminazione interna specifica per l'attività teatrale, gruppi di continuità per l'illuminazione interna e per gli impianti elettronici e audiovisivi, e un apparato di videosorveglianza.

A renderlo noto la determina generale n. 537 del 04.05.2020.