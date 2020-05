Nella via "di Circonvallazione" buche in strada e incivili che abbandonano rifiuti

del 2020-05-10

Diversi lettori ci segnalano le pessime condizioni in cui versa il tratto di strada della via denominata "di Circonvallazione". Parliamo della strada che partendo da via Errante Vecchia arriva fino al bivio per Marinella di Selinunte e Triscina.

Un’ arteria alternativa alla strada statale 115 per Marinella di Selinunte, quest’ultima, che soprattutto nel periodo estivo e nei fine settimana, risulta molto trafficata (o almeno lo era prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus).

La via di Circonvallazione viene utilizzata soprattutto dai residenti e dagli agricoltori per accedere ai propri terreni o per chi deve recarsi al canile comunale. Ma è una strada che andrebbe valorizzata.

Prima però sarebbe necessario sistemarla e ripulirla dai rifiuti che si trovano soprattutto nella zona della diramazione tra il casello Santa Teresa e la strada che porta alla locanda dei Locandieri.

Negli ultimi anni è stata interessata anche da dei lavori potenziamento e di adeguamento dell’impianto fognario e di depurazione delle acque reflue e urbane. I lavori hanno comportato degli scavi e il manto stradale, già deteriorato dal tempo, è stato lasciato in pessimo stato.

L’appalto era stato aggiudicato da un Consorzio della provincia di Catania, su committenza del “Commissario straordinario unico degli interventi di collettamento fognature e depurazione delle acque reflue e urbane”. Quest’ ultimo, però, nel 2019, aveva rescisso il contratto con il Consorzio che aveva già iniziato i lavori e successivamente il Consorzio aveva presentato ricorso al Tar contestando l’illegittimità della rescissione.