"Meno burocrazia e più liquidità per le imprese castelvetranesi". Oggi tavolo tecnico con la presenza di alcuni istituti bancari

del 2020-05-06

Incontro oggi tra il tavolo anticrisi e il settore bancario. Presenti i responsabili di area di Banca Intesa San Paolo Dr. Brancato, Dr. Russu per la Banca Carige, Dr. Napoli per Credem e il Direttore di Filiale Fabio Bajona di Poste Italiane. Per il tavolo anticrisi presenti il Sindaco Alfano, il vice sindaco Virzi , il capogruppo MANUZZA per il M5S, l’avvocato Marco Campagna per il Pd, Rosy Milazzo per Insieme si può e Francesco Casablanca per Ricominciamo Insieme.

La richiesta del tavolo anticrisi capire se è come le agenzie bancarie e poste italiane del territorio stanno provvedendo ad erogare quella liquidità messa a disposIzione dalle normative covid-19 per far ripartire l’economia e le imprese. I capi area delle principali banche e poste italiane hanno assicurato massima attenzione al nostro territorio con procedure snelle e veloci per permettere agli imprenditori di accedere ad erogazioni di liquidità.

Snellendo le procedure di richiesta e alleggerendo la burocrazia. Nel rispetto delle norme in vigore e per tutelare un mercato sano, e sopratutto a tutela degli imprenditori, dei commercianti che difronte a ritardi burocratici possono diventare preda dell’economia illegale. Assicurazioni positive al tavolo anticrisi che verranno poi verificate nei dati che saranno attenzionati nei prossimi giorni. Gli incontri proseguono con gli ordini professionali e in seguito con le Associazioni culturali e teatrali.