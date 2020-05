Selinunte. Iniziati stamani i lavori per messa in sicurezza della parte del porto danneggiata

del 2020-05-07

Con il provvedimento di somma urgenza su progetto del Genio civile che ha portato a liberare l'ingresso del porto dalle alghe, per consentire la navigazione dei pescatori di Marinella, questa mattina sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza di una porzione del porto danneggiata dalle mareggiate, che aveva provocato il collasso di parte della stessa banchina.

Gli operai hanno ripristinato la stessa e saranno collocati dei massi a sostegno.