Partanna, concessi locali di via Sturzo all'associazione Maria Eleonora E.T.S.

del 2020-05-08

Concessi in uso i locali annessi alla villa Lentini, in via Luigi Sturzo n.61 a Partanna all'associazione "Maria Eleonora E.T.S.", che si occuperà della manutenzione straordinaria dell'immobile e dell'area verde di pertinenza. Si vuole promuovere la valorizzazione e la gestione del sito, assegnandone l'incarico ad un'associazione che in questo periodo di emergenza sanitaria si è spesa per la comunità partannese.

L'associazione, che si farà carico delle utenze, si impegna ad organizzare in partnership con il comune, eventi di valenza per il territorio.

La concessione è stata approvata con delibera di giunta n.57 del 30.04.20.