Raid vandalico all'Istituto per Geometri. La condanna del Sindaco: "Gravissimo episodio di vandalismo"

del 2020-05-08

Il sindaco Giuseppe Castiglione esprime indignazione e amarezza per il raid vandalico perpetrato giorni fa, e che ieri vi avevamo raccontato, ai danni dell’Istituto Tecnico per Geometri “V. Accardi” di Campobello, preso d’assalto da ignoti che hanno rubato tutti i pc portatili e i tablet della scuola.

I ladri si sono introdotti dal retro dell’istituto scolastico, rompendo 3 porte e disattivando il sistema di allarme. Una volta entrati, hanno dunque agito indisturbati, rovistando negli uffici della segreteria e trafugando complessivamente 12 pc portatili, 1 computer fisso, 30 tablet, un televisore del laboratorio linguistico, diversi mixer, 4 videoproiettori e altro materiale tecnologico (mouse, alimentatori, etc.). Il furto è stato scoperto dal segretario della scuola, dott. Antonino Di Natale, ed è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione, che stanno svolgendo le indagini.

«Non posso che condannare duramente – afferma il sindaco Castiglione - questo gravissimo episodio di vandalismo che colpisce una scuola, istituzione preposta allo sviluppo della persona e, dunque, alla crescita di tutta la comunità.

Un fatto che, tra l’altro, assume una connotazione ancora più pesante in questo particolare momento in cui la didattica si svolge a distanza, considerato tra l’altro che quei computer portatili sarebbero dovuti servire agli studenti per sostenere gli esami di maturità.

In qualità di Sindaco, esprimo, dunque, la mia forte vicinanza al dirigente scolastico, ai docenti, a tutto il personale e, soprattutto, agli studenti dell’istituto tecnico per Geometri di Campobello, che sono stati privati di uno strumento indispensabile per garantire la didattica e la relazione educativa, con l’auspicio che le forze dell’Ordine possano al più presto identificare gli autori del furto, assicurandoli alla giustizia»