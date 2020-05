Il Polo Tecnologico verso la riapertura. Tra un mese, campagna mobile per trattamento di 100 tonnellate di umido al giorno

del 2020-05-08

Avrebbe dovuto riaprire a fine 2019 il polo tecnologico di contrada Airone di Castelvetrano, grande opera incompiuta, che potrebbe ripartire nell’arco di un mese.

In questi giorni, si è tenuto un tavolo tecnico con l'assessore regionale Pierobon e i responsabili delle Srr Trapanesi, in cui si è deciso di avviare una campagna mobile per la riattivazione del sito, che in questo modo garantirebbe il trattamento di 100 tonnellate di umido al giorno.

Si sta lavorando per l’acquisto e il riefficientamento del Polo tecnologico di Castelvetrano, attualmente chiuso e ricompreso nel fallimento della Ato Belice Ambiente. Dal tavolo tecnico avuto con le SRR, si è appreso che la campagna potrebbe essere avviata nell’arco di 35-40 giorni.

Il polo partirà con una campagna mobile, cioè provvisoriamente, e poi sarà acquistato e quindi si avvierà una gestione definitiva, di cui gioveranno i paesi del comprensorio.

La riapertura sancirebbe la fine dei conferimenti su altre piattaforme ben più lontane, con dispendio di risorse pubbliche, che potrebbero essere destinate a ben altre attività amministrative, ma anche la possibilità di non sospendere la raccolta, come è successo in questo periodo di emergenza sanitaria a Campobello di Mazara.

La riapertura altresì scongiurerebbe il rischio di riempire di nuovo le strade di immondizia, ma non solo: il polo tecnologico non sarebbe più una cattedrale nel deserto, e svolgerebbe la funzione per il quale sono stati spesi un bel pò di soldi pubblici.

Il centro avrebbe dovuto essere, secondo le intenzioni iniziali, punto di riferimento per la raccolta differenziata, fu finanziato dall’Unione europea per 10,6 milioni di euro, inaugurato nel 2010 e funzionò per un brevissimo periodo. Il progetto prevedeva la realizzazione di tre lotti, ma solo parte delle opere previste vennero realizzate.