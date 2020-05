(VIDEO) Alfano risponde alla polemiche sulle condizioni del Cimitero. Ecco le sue parole

del 2020-05-08

Da mercoledì 6 maggio, si è riaperto il cimitero a Castelvetrano. Sono state diverse le segnalazioni in merito alle condizioni in cui si trova il cimitero, invaso da erbacce.

Il sindaco Alfano è intervenuto in un video messaggio diffuso alla cittadinanza, precisando che quando è stata disposta la chiusura dei cimiteri per l'emergenza sanitaria coronavirus, sono state imposte limitazioni anche ai dipendenti del comune, che non potevano di conseguenza effettuare lavori all'interno della struttura.

Al via libera alla riapertura dei cimiteri, secondo le disposizioni della graduale fine del lockdown, è stata disposta l'apertura anche a Castelvetrano, ed è stata avviata una pulizia di due giorni.